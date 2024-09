Emiliano “L’olio della Puglia migliora la qualità della salute”

Condividi questo articolo:

Sponsor

BARI (ITALPRESS) – “Il Galà dell’Olio è una festa popolare, ma è anche una grande azione di marketing per spiegare al mondo e all’Italia l’importanza della produzione di olio in Puglia. È un momento in cui verranno premiati i giornalisti del settore più vicini alla cultura dell’olio e abbiamo ovviamente l’intenzione di spiegare e di far progredire lo specifico dell’olio pugliese, che ha caratteristiche organolettiche di gusto, ma è anche particolarmente importante dal punto di vista della salute”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della presentazione del Galà dell’Olio 2024, la terza edizione del festival nazionale che celebra l’extra vergine di oliva e i migliori produttori italiani. L’evento si terrà a Bitonto dal 21 al 23 settembre.“Il professor Moschetta del Policlinico di Bari, che studia l’olio da diversi anni – sottolinea Emiliano -, ha accertato che le varie cultivar presenti in Puglia hanno tutte caratteristiche che sono in grado di migliorare la qualità della salute delle persone. E questo connubio salute-gusto-identità viene rappresentato nella città di Bitonto con un galà che è anche una festa: non si parlerà solo in maniera scientifica e commerciale dell’olio, ma ci saranno anche cantanti, balli e una serie di iniziative”. xa2/vbo/gtr