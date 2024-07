Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:– Biotecnologie settore chiave per le sfide del futuro– Riciclo imballaggi: nel 2023 percentuale in crescita– Eni, con Agrivanda una nuova idea di sostenibilità ambientale– A2a, in Calabria 20 milioni di investimentimgg/gtr/col