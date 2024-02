Lombalgia, Merlino “Forte impatto anche sul lavoro”

PALERMO (ITALPRESS) – “Una buona sanità fa anche risparmiare, evitando ad esempio esami inutili. A tutto ciò va aggiunta anche una riduzione dei costi indiretti e cioè le giornate di lavoro perse. In Sicilia per lombalgia o problemi correlati nel 2023 sono stati rilasciati circa 200.000 certificati di malattia, 50.000 di questi nella provincia di Palermo. Considerando che ogni certificato, in questi casi, ha una durata minima di 3-5 giorni, basta fare la moltiplicazione e si capisce l’impatto enorme che può avere questa patologia”. Lo afferma Giovanni Merlino, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, a margine del convegno “La comunità di pratica come esperienza di successo di integrazione ospedale-territorio, nella gestione del paziente con lombalgia in regione Sicilia”.

