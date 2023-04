Forte scossa di terremoto a Malta, avvertita anche in Sicilia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 5.3 della scala Richter ha causato paura a Malta e Gozo, con diverse persone che hanno raccontato come questa scossa fosse molto più forte di quanto avessero mai sentito. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita 19 minuti dopo la mezzanotte di oggi, a poco più di 110 chilometri a Sud Est di Malta. Venerdì sera, intorno alle 20:13, si era verificata un'altra scossa nella stessa zona, ma con una potenza inferiore che ha segnato 4,4 della scala Richter. Il sisma è stato avvertito anche Nord della Libia a al Sud della Sicilia, in alcuni comuni delle province di Ragusa, Siracusa e Catania. Attivata la sala operativa regionale della Protezione Civila, su disposizione del Dirigente Generale Cocina, tramite sala operativa e dirigenti delle province di Catania, Ragusa, Siracusa e Caltanissetta, i sindaci dei comuni interessati sono stati invitati a preallertare le strutture di protezione civile e verificare eventuali danni, verificare procedure di emergenza e di avviso ai cittadini nelle aree costiere esposte, anche se appare Improbabile un evento maremoto. Preallertate anche le organizzazioni di volontariato. Foto: screenshot Ingv (ITALPRESS). xf3/tvi/red 22-Apr-23 09:17

Condividi questo articolo: