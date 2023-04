Terzo polo, Renzi”Pronto a confronto con tutti, da parte mia no insulti”

ROMA (ITALPRESS) – "Da parte mia non ci sarà nessun insulto perché per me la politica è sogno, non fango". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Sono pronto al confronto con tutti sulle idee ma non attaccherò mai nessuno a livello personale o con toni giustizialisti. Vedrete che il tempo sarà galantuomo anche stavolta". "Sono molto colpito – aggiunge – dalla reazione all'annuncio del percorso dal basso che abbiamo proposto. Tra ottobre e novembre faremo i congressi democratici, dal basso, che volevamo proporre anche per il partito unico. Li faremo perché non possiamo decidere a Roma chi deve fare il segretario in una regione o in una provincia. Devono decidere gli iscritti. E in due giorni abbiamo registrato un aumento di duemila iscritti, solo nel weekend: fantastico". -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/com 18-Apr-23 15:57

