Fontana “Buona la classifica del Sole 24 Ore, ma contano le elezioni”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo sempre in una classifica buona, ma quello che conta sono le elezioni: io le ho vinte e adesso vediamo le prossime”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un evento a Milano, ha commentato la classifica stilata dal Sole 24Ore sul gradimento dei governatori, secondo la quale egli risulta al decimo posto a pari merito con la governatrice dell’Umbria Stefania Proietti. Ai giornalisti che gli facevano notare come ai primi posti ci siano governatori della Lega come Massimiliano Fedriga e Luca Zaia, Fontana ha risposto sottolineando che “la gente vuole poter scegliere le persone che devono amministrarle e portare avanti le politiche sia a livello regionale che comunale. È una conferma che è abbastanza sbagliata l’idea di non consentire il terzo mandato”.

(ITALPRESS)

