Fumarola “Soddisfazione per nomina Sbarra,ma Cisl autonoma da partiti”

MILANO (ITALPRESS) – La nomina dell’ex segretario della Cisl, Luigi Sbarra, a sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deleghe al Sud “non implica alcuna contiguità con il governo. La nostra organizzazione ha nei suoi valori fondanti l’autonomia, l’autonomia da ogni partito, quindi significa per noi continuare sulla nostra strada. Noi ci sediamo a ogni tavolo del confronto, al di là di chi sia al governo in quel momento, al di là di chi siano i nostri compagni di percorso”. Così Daniela Fumarola, segretario della Cisl, a margine del quattordicesimo congresso della Cisl Lombardia. “La vicenda Sbarra, come viene definita, per noi è motivo di soddisfazione, è stato scelto per le sue competenze, per la sua storia – ha sottolineato poi Fumarola – . È un uomo che ha dedicato tutta la sua vita ai temi del lavoro, delle persone, soprattutto delle persone al Sud”.

xm4/trl/mca1

Condividi questo articolo: