Fontana “Fuori luogo le affermazioni di Tajani sul terzo mandato”

MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito del dibattito sul terzo mandato, il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha parlato del “rischio di incrostazioni di potere”, nominando anche Hitler e Mussolini. “Mi sembra un’affermazione fuori luogo e priva di ogni fondamento. Quello che posso dire è che sulle incrostazioni di potere, se qualcuno ha questa predisposizione che ritengo estremamente negativa, la può far valere a prescindere dai due o tre mandati. Su questo non ci sono dubbi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del quattordicesimo congresso lombardo della Cisl. “Io credo che fare il presidente di una regione voglia dire fare attività amministrativa, svolgere attività legislativa di fronte agli occhi dei propri cittadini – ha sottolineato poi Fontana – . È chiaro che uno che fa lo fa sotto gli occhi di tutti. Se ci fossero delle prave volontà, verrebbero a galla e non ci sarebbe sicuramente la possibilità di tenerle nascoste”.

xm4/trl/mca1

Condividi questo articolo: