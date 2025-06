Franco Carraro candidato alla presidenza del Coni

ROMA (ITALPRESS) – Franco Carraro ha depositato la sua candidatura alla presidenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Già numero uno dello sport italiano dal 1978 al 1987, membro del Comitato Olimpico Internazionale e, tra gli altri incarichi, sindaco di Roma, Carraro, presente questa mattina a Palazzo H, ha allegato anche una memoria sulla sua eleggibilità e diffuso il proprio programma agli 81 grandi elettori che il 26 giugno sceglieranno il nuovo presidente che prenderà il posto di Giovanni Malagò, numero 1 dello sport italiano dal febbraio 2013.

“Il Consiglio Nazionale del Coni è composto dai membri del Cio, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici, dai presidenti delle Federazioni nazionali e dai rappresentanti delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite. Sono stati eletti da 114.038 società con 14.619.314 tesserati, la più numerosa organizzazione di volontariato d’Italia. Le norme sul vincolo e sul lavoro sportivo, giuste sul piano etico e sociale, hanno creato oneri economici e appesantimenti burocratici alle società e associazioni Sportive, in un momento drammatico nel mondo. Il Coni deve formulare al Governo e al Parlamento proposte concrete per aiutarle” le considerazioni di Franco Carraro. “Dal dicembre 2018 – prosegue il dirigente – Governo e Parlamento hanno deciso di incentivare la pratica sportiva nella scuola e nella società civile. E’ quindi logico che chi ha grande esperienza accumulata in tanti anni di attività e di supplenza, la metta a disposizione del Governo, delle regioni e dei comuni. Il Coni è un ente pubblico, Sport e Salute è una SpA di proprietà pubblica, nella quale l’80% di chi lavora ha maturato la propria professionalità in Coni Servizi. Per obbligo istituzionale e nell’interesse dello sport, debbono collaborare e fare sinergia” ha proseguito Carraro che conclude così: “Laddove fossi eletto, proporrei alla Giunta

Carlo Mornati, che ha svolto un eccellente lavoro, come segretario generale; continuerebbe a operare con tutto l’attuale staff, formato da eccellenti professionisti che hanno consentito a Giovanni Malagò di operare al meglio per tre mandati sportivamente straordinari”.

