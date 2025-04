Autostrada Pa-Ct, Schifani “In pochi anni completamento mega progetto”

Condividi questo articolo:

Sponsor

ENNA (ITALPRESS) – Sul miglioramento della viabilità in Sicilia stiamo registrando un’accelerazione importante. A dirlo il presidente della Regione Siciliana, in occasione della riapertura delle rampe dello svincolo di Enna, sull’autostrada Palermo-Catania.“L’Anas ha un progetto di centinaia di milioni per rifare quasi tutta la Palermo-Catania, perché non è mai stata oggetto di manutenzione”, ha ricordato Schifani, “l’accelerazione c’è stata, nel giro di pochi anni contiamo insieme all’Anas di definire questo mega progetto”.fsc/abr/