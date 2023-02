Confartigianato. L’ultima incursione hacker mette in evidenza i ritardi dell’Italia e le difficoltà delle piccole imprese

Confartigianato sollecita più sicurezza informatica per le imprese che sono le più esposte a incursioni e ricatti hacker. “Le indagini successive all’attacco hacker verificatosi su scala mondiale nei giorni scorsi”, commenta la Confederazione, “come evidenziato nella nota diffusa dal Governo emergere una probabile azione di criminali informatici, che richiedono il pagamento di un ‘riscatto’.

Quest’ultima crisi, in un contesto di crescente digitalizzazione dell’economia, ripone in primo piano il tema della sicurezza informatica di enti e imprese”.

Reati informatici in crescita

Come ha evidenziato il focus territoriale del 23esimo reparto Confartigianato curato dall’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia, nell’ultimo anno i reati informatici sono cresciuti del 18,4%, con una maggiore accentuazione per Toscana con +35,5%, Puglia con +25,0%, Lombardia con +24,8%, Friuli-Venezia Giulia con +24,1% e Provincia Autonoma Bolzano con +23,6%. L’incidenza del fenomeno è pari a 54 denunce ogni 10 mila abitanti, con una intensità superiore alla media in Piemonte (68), Friuli-Venezia Giulia (66), Liguria (63), Lombardia e Umbria (60), Veneto (59), Valle d’Aosta (58) e Toscana (57).

Piccole imprese più esposte

“Secondo la rilevazione tematica di Eurobarometro della Commissione europea in Italia”, sottolinea la Confartigianato, “la quota di micro, piccole e medie imprese che nell’ultimo anno ha fronteggiato almeno un attacco informatico è del 37%, superiore di 9 punti percentuali rispetto al 28% della media Ue”. “In particolare sono monitorati i casi di virus, spyware o malware (esclusi ransomware), attacco di phishing, acquisizione di account o furto di identità”, elenca la Confcommercio, “hacking (compresi i tentativi) di conti bancari online, accesso non autorizzato a file o reti, ransomware (malware che limita l’uso dei dispositivi e permette di ripristinare le funzionalità dopo il pagamento di un riscatto), attacco DoS (che impedisce di accedere alla rete o alle risorse del computer), ascolto non autorizzato di videoconferenze o messaggi istantanei”.

I sistemi colpiti dagli hacker

L’analisi delle modalità di aggressione informatica evidenzia che, in relazione all’episodio più grave, nel 35% dei casi l’attacco ha sfruttato la vulnerabilità del software, hardware o della rete, una quota di 12 punti percentuali sopra la media Ue (23%) che colloca l’Italia al 2° posto tra i 27 paesi dell’Ue. Per il 26% dei casi è stata una violazione di password, quota superiore di 7 punti al 19% della media Ue che posizione l’Italia al 4° posto in Ue, per il 21% una truffa o frode e per il 20% un malware, cioè un programma/codice che altera le attività di un sistema.

Richieste di riscatti doppie

Tra le conseguenze dell’attacco subito dalle imprese italiane, rivela lo studio della Confartigianato, “più diffuse sono l’ulteriore tempo impegnato per rispondere agli attacchi informatici per il 30% dei casi, i costi di riparazione o ripristino per il 25%, l’impossibilità di usare risorse o servizi e di far continuare ai propri dipendenti le attività quotidiane hanno interessato, entrambe, per il 18% delle imprese”. “Se in generale le conseguenze dell’attacco di cybercriminalità non presentano una specifica accentuazione in Italia, va segnalato che la richiesta di riscatto in denaro si riscontra nell’11% dei casi di attacco cybercriminale ad imprese italiane”, sottolinea in conclusione la Confederazione, “una quota doppia rispetto al 6% della media Ue a 27”.

