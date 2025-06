Coppa del Mondo Skateboarding, Trick e Storia al Lido di Ostia

ROMA (ITALPRESS) – Roma torna ad ospitare lo skateboarding per la quinta volta negli ultimi anni e si conferma capitale internazionale della disciplina olimpica più giovane e social di tutte. Dopo il Park disputato scena nell’iconico “The Spot” del Lido di Ostia, toccherà allo Street nel suggestivo scenario di Colle Oppio, all’ombra del Colosseo. Più di 370 atleti per le due specialità, provenienti da 51 Paesi, per l’evento organizzato dalla Federazione Skate Italia e da World Skate, con il supporto di Sport e Salute e di tutte le Istituzioni coinvolte. Quarto posto per l’azzurro Alessandro Mazzara. L’evento è stato realizzato con il sostegno del Governo, attraverso il Ministro dello Sport e Giovani – Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Coni.

(fonte video: Skate Italia)

