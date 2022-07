Sponsor

La Guardia di finanza di Bari ha dato esecuzione in Puglia, Sicilia e Basilicata a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone, tre in carcere e nove agli arresti domiciliari e a un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 200 mila euro, nell’ambito di un’inchiesta riguardante un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Le indagini coinvolgono in tutto 44 persone. vbo/gtr