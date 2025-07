Mattarella riceve Tebboune al Quirinale: “Italia onorata della sua visita”

Il Quirinale, per un giorno, è stato il centro del dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. Sergio Mattarella ha ricevuto ieri con tutti gli onori Abdelmadjid Tebboune, Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, in visita ufficiale a Roma. Un incontro dal forte valore diplomatico, segnato da toni di grande cordialità istituzionale, ma anche da un significato personale: proprio il 23 luglio, Mattarella ha compiuto 84 anni. “Signor Presidente, benvenuto a Roma, benvenuto nel Palazzo del Quirinale” le sue prime parole, “per l’Italia è un onore averla qui e per me è un piacere personale poterla accogliere e dialogare con lei. Lei conosce la grande stima che nutro nei suoi confronti e per il ruolo che l’Algeria esercita a livello internazionale”. Al colloquio erano presenti anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e i membri delle delegazioni italiane e algerine.

Il dialogo tra i due Capi di Stato ha toccato numerosi temi cruciali per le relazioni tra Italia e Algeria. La cooperazione energetica resta uno dei pilastri fondamentali: l’Algeria è infatti uno dei principali fornitori di gas naturale del nostro Paese. Ma sul tavolo anche la stabilizzazione della regione sahelo-mediterranea, la gestione dei flussi migratori, il contrasto al terrorismo e le opportunità di sviluppo congiunto nei settori della cultura, dell’istruzione e della sicurezza. Nel sottolineare “la centralità dell’Algeria per l’intero Mediterraneo”, Mattarella ha ricordato l’importanza del Trattato di amicizia firmato nel 2003 e rilanciato negli ultimi anni. “Il nostro rapporto è profondo e fondato su un rispetto reciproco e sono convinto che continuerà a rafforzarsi”.

Gli auguri al Presidente

Ma la giornata di ieri è stata scandita anche da un’onda lunga di auguri e messaggi istituzionali. Tra i primi a farsi sentire è stato il Premier Giorgia Meloni, che ha telefonato a Mattarella per porgergli, a nome del governo e personalmente, “i sentimenti di profonda stima e gratitudine che le Istituzioni e i cittadini italiani nutrono nei suoi confronti”. Poco dopo è stata la volta del Presidente del Senato Ignazio La Russa, che in Aula ha rivolto “affettuosi e calorosi auguri” al Capo dello Stato, accolti da un lungo applauso bipartisan. Sulla stessa linea il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha parlato di Mattarella come “presenza autorevole e costante nei momenti più delicati della storia recente del nostro Paese”.

Dal mondo politico, i messaggi si sono susseguiti per tutta la giornata. La Vicepresidente del Senato Anna Ascani ha definito il presidente “una figura garbata ma incisiva, punto di riferimento per le istituzioni democratiche”. Il Ministro per le Riforme Elisabetta Casellati ha sottolineato “l’impegno profondo del Presidente nella difesa dei valori costituzionali”.

Parole di stima

Il Ministro Galeazzo Bignami ha ricordato “il ruolo svolto dal Quirinale nella gestione delle crisi”, mentre il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha parlato di “grande testimonianza di servizio allo Stato e di equilibrio istituzionale”. Parole di riconoscenza anche dal Sottosegretario Benedetto Della Vedova, dalla Ministra Marina Calderone, e da esponenti di maggioranza e opposizione. Alle voci della politica si sono aggiunte quelle delle istituzioni locali. Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ricordato “la straordinaria compostezza e la passione civile con cui Mattarella interpreta il suo ruolo”. Dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, un messaggio personale: “Un amico della città, sempre attento alla coesione sociale e alla dignità del lavoro”. La Polizia di Stato, attraverso i propri canali social, ha celebrato il compleanno del presidente esprimendo “ammirazione per la sua guida saggia e discreta”.

Condividi questo articolo: