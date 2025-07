Usa: il segretario HHS rimuove il thimerosal dai vaccini: una svolta per la salute pubblica

Con una firma che segna un momento storico per la sanità americana, il Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. ha ufficialmente adottato la raccomandazione del Comitato Consultivo sulle Pratiche di Immunizzazione (ACIP) per rimuovere il conservante thimerosal da tutti i vaccini antinfluenzali distribuiti negli Stati Uniti. Il timerosal, composto a base di mercurio, è stato per decenni oggetto di dibattito. Sebbene la comunità scientifica abbia sostenuto la sua sicurezza, Kennedy ha scelto di privilegiare la prudenza e la trasparenza, ponendo al centro la tutela delle fasce più vulnerabili: bambini, donne in gravidanza e adulti. “Injecting any amount of mercury into children when safe, mercury-free alternatives exist defies common sense and public health responsibility. Today, we put safety first,” ha dichiarato. La decisione arriva dopo il voto favorevole dell’ACIP, rinnovato da Kennedy con esperti indipendenti, che ha rotto con anni di immobilismo istituzionale. Il provvedimento non solo completa il percorso iniziato nel 1999 per eliminare il mercurio dai vaccini pediatrici, ma allinea finalmente gli Stati Uniti alle politiche europee, dove il timerosal è stato eliminato da tempo. I produttori hanno confermato la capacità di sostituire le fiale multidose con alternative prive di mercurio, garantendo la continuità dei programmi vaccinali. Nessuna interruzione, nessun compromesso: solo un passo avanti verso una sanità più sicura e responsabile. Con questa scelta, Kennedy dimostra che è possibile coniugare scienza, etica e leadership, restituendo fiducia ai cittadini e riaffermando il principio che la salute pubblica deve sempre mettere al primo posto la sicurezza. Una promessa mantenuta, un segnale forte, un esempio da seguire.

