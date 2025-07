Aumento dei pedaggi dal 1° agosto e traffico da bollino rosso: scatta l’esodo estivo lungo le autostrade italiane

Mentre si avvicina il primo grande esodo dell’estate, arriva una notizia che interessa milioni di automobilisti: dal 1° agosto scatterà l’aumento dei pedaggi autostradali. La tariffa salirà di un euro ogni mille chilometri, una misura generalizzata che riguarderà tutte le categorie di veicoli. Nel frattempo, l’Italia si prepara a un fine settimana da bollino rosso lungo la rete Anas, con traffico in crescita dai grandi centri urbani verso le principali mete di mare, montagna e verso i confini di Stato. Sono attesi volumi in costante aumento, con spostamenti diretti verso il mare, in particolare al Sud, e verso le mete montane del Nord, inclusi i valichi di confine. Secondo le previsioni, il traffico raggiungerà i picchi più critici nel pomeriggio e nelle prime ore della sera di oggi nuovamente domenica, quando si concentreranno i rientri del fine settimana. Anas ha dichiarato il bollino rosso per entrambi i giorni e ha predisposto misure straordinarie per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Tra gli interventi più significativi, l’azienda ha ottimizzato i cantieri lungo le principali arterie per completarli, dove possibile, prima del vero e proprio esodo estivo, previsto a partire dalla fine del mese. Inoltre, Anas assicurerà presìdi di personale su tutta la rete, con particolare attenzione ai tratti dove i lavori non sono sospendibili.

Focus regionali

In Veneto resta chiusa in via precauzionale la statale 51 ‘Di Alemagna’ al km 95,200 a San Vito di Cadore (Belluno), per rischio frane. In Piemonte è stato riaperto con transito a senso unico alternato il nuovo tunnel di Tenda, che ricollega Cuneo con la Liguria e la Costa Azzurra. Nei giorni feriali, il tunnel è aperto in tre fasce orarie; durante i fine settimana, la viabilità è consentita dalle 6 alle 21. È previsto un incontro il 16-17 luglio con le autorità francesi per estendere questa fascia oraria a tutta l’estate. In Sicilia, buone notizie per gli automobilisti: saranno rimossi entro stasera i cantieri tra Bagheria e Casteldaccia sull’Autostrada A19 ‘Palermo-Catania’, restituendo piena operatività al tratto in entrambe le direzioni.

Il Lazio prevede un traffico particolarmente intenso in entrata e in uscita da Roma, con attenzione rivolta al Grande Raccordo Anulare, alla A91 ‘Roma-Fiumicino’, alla Pontina (SS148) e all’Appia (SS7), che servono le aree costiere del basso Lazio, oltre ad Aurelia e Cassia verso nord.

Tra le arterie più sollecitate in direzione Sud si segnalano: A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, SS106 ‘ionica’ e SS18 ‘Tirrena Inferiore’ in Calabria, SS131 ‘Carlo Felice’ in Sardegna, E45 (SS675 e SS3 bis), snodo cruciale tra Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, SS16 ‘Adriatica’ che collega Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto

Nel Nord, traffico intenso previsto lungo i raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i confini con Slovenia e Austria, la SS36 del Lago di Como, la SS45 in Liguria, la SS26 in Valle d’Aosta e la SS309 Romea.

