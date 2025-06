Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– In Italia 1,3 milioni di imprese guidate da donne– Assegno unico, 6,5 mld alle famiglie nei primi 4 mesi del 2025– Ue, nel 2024 il 32% del bilancio alla transizione green– Quattordicesima, l’importo non riguarda il taglio del cuneo fiscalesat/abr/gsl/gtr