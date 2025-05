Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Lavoro, da robotica e meccatronica le maggiori opportunità– Italgas, utili in crescita nel 2024. Ciocca eletto presidente– Aeroporto di Fiumicino, investimento da 250 mln per il nuovo Terminal 3– Fisco, le novità sul concordato preventivo biennalefsc/gtr