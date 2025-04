Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Bce, l’inflazione è in discesa ma l’economia frena– Ad aprile in calo la fiducia di consumatori e imprese– Continua il trend positivo del mercato dell’auto usata– Fisco, nuove norme sugli acconti Irpefabr/gtr