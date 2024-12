Auto, trend positivo per il mercato dell’usato

ROMA (ITALPRESS) – Anche nel mese di ottobre si conferma il trend positivo per il mercato delle auto usate, con oltre 534 mila trasferimenti di proprietà contro i 493 mila dell’anno passato. È un aumento dell’8,5%. Secondo quanto emerge dall’Osservatorio Unrae, i trasferimenti netti guadagnano il 9,7% e le minivolture il 6,9%. Nei primi 10 mesi del 2024 la crescita è del 7,8% con 4 milioni e 473 mila passaggi complessivi. Rispetto al 2019, però, il mese registra un livello inferiore del 5,9% e trascina in territorio negativo con un -3,7% anche il totale dei 10 mesi. Il diesel mantiene la leadership fra le motorizzazioni sul mercato dell’usato, ma continua a ridurre il suo peso, scendendo al 42,9% di quota dal 45,3% dei primi 9 mesi dell’anno. Al secondo posto il motore a benzina, con una quota piuttosto stabile al 39,5% nel mese. Al terzo posto, ma molto distanziate le vetture a motore ibrido.Stabile anche il quadro dei trasferimenti: gli scambi tra privati/aziende rimangono largamente predominanti, nel mese perdono 0,8 punti di quota e rappresentano il 56,3% di tutti i passaggi di proprietà.In crescita gli scambi provenienti da autoimmatricolazioni, +3,8%, mentre cedono quelli provenienti dal noleggio. L’analisi per regione conferma al primo posto la Lombardia al 16,3%, in crescita di 0,6 punti e al secondo il Lazio al 9,7%, in terza posizione si colloca la Campania con il 9,1%.

