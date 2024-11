Zoetis celebra il contributo delle donne in allevamento

Condividi questo articolo:

SAN FELICE SUL PANARO (MODENA) (ITALPRESS) – Il settore agricolo italiano sta vivendo una trasformazione significativa, e oggi il 28% delle aziende è a guida femminile, con quasi 200.000 donne imprenditrici. Tuttavia, nonostante questa crescita, le donne continuano a confrontarsi con stereotipi, pregiudizi e barriere culturali che limitano il pieno riconoscimento e la valorizzazione del loro ruolo, soprattutto nel comparto zootecnico. In tale contesto, "Allevamento al Femminile", un'iniziativa di Zoetis Italia, rappresenta una piattaforma per riflettere sulle sfide e le opportunità che accompagnano la partecipazione femminile nel settore, e su come questa possa stimolare un'evoluzione verso pratiche più inclusive e orientate all'innovazione. Stefano Serafino, Marketing Manager di ZoetisL'evento conclusivo del progetto "Allevamento al Femminile" si è svolto presso l'Azienda Agricola Risaia del Duca nel modenese. Il progetto ha raccontato le storie di otto protagoniste, tra allevatrici e veterinarie attive in Lombardia, Emilia-Romagna e Marche, che, attraverso il loro impegno, stanno contribuendo a rendere l'allevamento un settore sempre più sostenibile e innovativo.