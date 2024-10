Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Sinner continua a dominare, suo il Masters 1000 di Shanghai– Pogacar domina il Lombardia e chiude in bellezza– Si ferma anche McKennie, Thiago Motta cerca il miglior Douglas Luiz– Verso l’Australia, finale di stagione spettacolo in Moto GP– Urso lascia, Miglietta nuovo presidente Federpesisticamc/gtr