Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Via libera dall’Ue alle nozze ITA-Lufthansa– Pnrr, da Bruxelles via libera alla quinta rata da 11 miliardi– Lavoro, il tasso di occupazione scende al 62%– Superbonus, arriva la tassazione maggiorata sulle vendite di immobiliabr/mrv