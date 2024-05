Rotondi: “La Dc in campo per Giorgia Meloni”

“Siamo ciò che resta della Dc e sosterremo Giorgia Meloni”. Questo il riassunto del pensiero espresso da Gianfranco Rotondi, Presidente del movimento politico ‘Democrazia Cristiana con Rotondi’, il quale si è espresso in merito alle imminenti elezioni europee, nel corso della conferenza stampa dal titolo ‘La Dc per Meloni’, svolta presso la Camera dei Deputati.

Il sostegno al Premier

Durante il colloquio Rotondi, il quale fa parte del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, ha espresso la sua vicinanza all’attuale esecutivo: “Sosteniamo Giorgia Meloni e le liste di Fratelli d’Italia alle elezioni europee: nell’azione di governo, il Presidente del Consiglio ha infatti confermato le grandi coordinate dell’esperienza democristiana, basate su atlantismo, europeismo e solidarismo”.

Una coerenza trentennale

Continuando nel suo discorso, l’ex Ministro ha ribadito qual è la sua idea politica di base: “Rivendichiamo una coerenza culturale con le decisioni prese negli ultimi 30 anni. La nostra scelta è sempre stata dalla parte del centrodestra perché abbiamo sempre considerato questa coalizione l’erede delle posizioni elettorali, culturali e politiche della Democrazia Cristiana”.

Il dopo Berlusconi

Rotondi non ha mancato di dare la sua visione su quella che è stata la trasformazione del Centrodestra dopo l’era di Silvio Berlusconi: “Al termine della parabola berlusconiana, si deve a Meloni, al suo colpo di genio, l’occasione storica di aver riportato il Centrodestra al governo, la cui ricchezza è sempre stata la diversità di storie e culture. Meloni ha avuto il coraggio di attestare una posizione politica del centrodestra italiano, autosufficiente dai pensieri preconfezionati che hanno messo in mora la Dc”.

Le parole di Messina

Insieme a lui, a intervenire durante la conferenza, ci sono stati anche Francesco Carducci, candidato alle europee proprio in quota FdI nella circoscrizione Centro, e Manlio Messina, Vicepresidente Vicario del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Quest’ultimo ha voluto portare il saluto e ribadire il sostegno che il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia ha dimostrato nei confronti di Gianfranco Rotondi, ribadendo la condivisione degli ideali: “La Democrazia Cristiana ha difeso i valori essenziali della nostra democrazia, della famiglia, della cristianità. Nella compagine del centrodestra, la Dc ha rappresentato tutti quei valori che incarnano questa alleanza dove i valori sono i veri protagonisti”.

Sempre Messina, si è detto orgoglioso di accogliere Rotondi, il quale “continua a tenere alta la difesa della democrazia e degli ideali cristiani”.

Oltre a ciò, il Vicepresidente non ha mancato di far riferimento al passato, ammettendo che i suoi “sono sentimenti di chi ha vissuto un’epoca diversa politicamente ma che ha riconosciuto la grande sobrietà di questa importante esperienza politica”, concludendo col dire che “da uomo siciliano riconosco il valore della Democrazia Cristiana che in Sicilia ha governato per decenni, rappresentando tutti i valori in cui oggi ci riconosciamo come centrodestra. Insieme potremo continuare a navigare in porti sicuri, nel segno della libertà”.

