ROMA (ITALPRESS) – Transizione EcoDigital e capacità di innovazione delle istituzioni locali: lanciate le iniziative a Urbino, nelle Marche, e a Pescara, in Abruzzo, insieme al candidato Governatore, Luciano d’Amico, per fare in modo che i giovani innovatori possano lavorare sui territori senza emigrare. Con buone infrastrutture digitali ed ecologiche si può anche migliorare la qualità della vita dei cittadini, anche nei piccoli borghi evitandone lo spopolamento.mgg/gtr