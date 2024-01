Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Italia-Africa, Meloni lancia il Piano Mattei da 5,5 miliardi– Export e import extra Ue in frenata– Boom di spesa dei turisti stranieri in bar e ristoranti– Pensioni, il cantiere della riforma è apertosat/abr/gsl