Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Lavoro, nei primi 10 mesi del 2023 7 milioni di assunzioni– Turismo organizzato, ottimismo per 2024 ma pesa il caro prezzi– A Fieragricola convegni e focus sui cambiamenti climatici– Pressione fiscale in calo in Italiasat/abr/mrv