Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– A settembre in calo le vendite al dettaglio– Agroalimentare, i costi nascosti valgono il 10% del Pil mondiale– Turismo, aumentano i visitatori britannici in Italia– Cripto-attività e fisco, istruzioni per l’usosat/abr/gtr