Dalla Regione Toscana oltre 360.000 euro a 62 Comuni per contrastare il cyberbullismo

La Regione Toscana ha stanziato 366.180 euro a favore di 62 Comuni di tutte le province per finanziare i progetti che hanno presentato per combattere il cyberbullismo. “Si tratta – spiega il Presidente Eugenio Giani – di uno stanziamento importante, attraverso il quale diamo il via alla realizzazione di una serie di progetti mirati a prevenire uno dei fenomeni più odiosi e pericolosi del quale purtroppo cadono troppo spesso vittime i giovani. Grazie a programmi presentati dalle amministrazioni comunali, che hanno ideato interventi di grande qualità e che ringrazio per l’impegno che hanno messo per organizzare piani mirati, sarà possibile educare ad un uso più consapevole e soprattutto responsabile dei mezzi elettronici di cui tutti facciamo largo uso, ma che si prestano ad abusi ed usi assolutamente impropri. Sono certo che un’opera di educazione avrà effetti positivi sulla loro crescita come cittadini responsabili”. “Occorre – prosegue – sensibilizzare le giovani generazioni, senza allarmismi, all’uso consapevole del Web. Ho sempre prestato attenzione, anche partecipandovi direttamente, alle diverse iniziative educative della Regione Toscana rivolte a favore di una navigazione protetta. Il tema è, purtroppo, tuttora attuale viste le diverse casistiche di cyberbullismo e ritengo doveroso tenere alta l’attenzione, in sinergia e in collaborazione con le altre istituzioni”.

Mondo social

Il cyberbullismo è una particolare forma di comportamento aggressivo simile al bullismo ma è attuato esclusivamente attraverso l’uso di dispositivi elettronici mobili utilizzando alcune applicazioni, in particolare i social media. I finanziamenti concessi dalla Regione agli Enti locali vanno dai circa 2.000 euro destinati ai Comuni con un minor numero di abitanti ai 15.000 euro, che andranno invece alla Città metropolitana di Firenze. Cifre più alte rispetto alla media spettano anche ai Comuni capoluogo come Grosseto (8.400 euro) e Prato (12.000 euro) e alla Provincia di Arezzo (7.525).

Condividi questo articolo: