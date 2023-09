Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– In Italia calano Pil e produzione industriale– Terna, via libera alla tratta Sicilia-Sardegna del Tyrrhenian Link– 11 milioni di italiani in vacanza a settembre– Diminuisce la fiducia nelle prospettive dell’economia europeasat/fsc/gsl