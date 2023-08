Pubblica Amministrazione, al via il corso di formazione sulle ʼFunzioni Europeeʼ

Il Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, presentando l’avvio del primo corso di formazione specialistica, rivolto a dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province Autonome, che si terrà dal 23 al 27 ottobre 2023, a Bari, presso la Regione Puglia, hanno affermato che grazie a questa iniziativa “valorizziamo e potenziamo la formazione nella Pubblica amministrazione, investendo sulle competenze del personale. Così modernizziamo e rendiamo più efficiente la Pubblica amministrazione”.

Potenziamento della Pa

Il corso è finalizzato, in particolare, al rafforzamento della capacità delle amministrazioni regionali di svolgere le proprie ‘funzioni europee’, migliorando la conoscenza del funzionamento teorico e pratico dei processi di formazione e di attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea disciplinati nell’ordinamento italiano dalla legge 234/2012. L’iniziativa rappresenta la prima tappa di un percorso volto alla realizzazione di altri corsi tematici in attuazione dell’Accordo di collaborazione interistituzionale sottoscritto da Dipartimento per la Funzione pubblica, SNA e Conferenza Regioni lo scorso 19 maggio. “Viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, senza una formazione continua non potremmo essere competitivi. Avere personale costantemente aggiornato significa essere in grado di rispondere in maniera efficace ai cambiamenti dettati dalle evoluzioni normative, dall’innovazione tecnologica e dalle esigenze di offrire servizi sempre più efficaci a cittadini e imprese”, commenta il ministro Zangrillo. “Per modernizzare la Pubblica Amministrazione investiamo sulla formazione quale leva per la valorizzazione del capitale umano della pubblica amministrazione e al fine di fornire a cittadini e imprese servizi sempre più efficienti e migliorare la competitività del nostro Paese”, aggiunge Fedriga.

Qualità ed efficienza

“È fondamentale per l’Italia e la sua Pubblica Amministrazione abbracciare una visione sempre più europea, integrando pienamente le politiche e le normative dell’Unione nel nostro funzionamento quotidiano. Questo non solo rafforza la nostra posizione all’interno dell’UE, ma migliora anche la qualità e l’efficienza dei servizi che offriamo ai cittadini e alle imprese. Questo primo corso di formazione specialistica è un passo significativo in questa direzione e la SNA è orgogliosa di essere al fianco delle Regioni e delle Province Autonome in questa importante iniziativa”, dichiara Paola Severino, Presidente della SNA.

