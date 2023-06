Approvato il disegno di legge sul tetto del debito. Gli USA scongiurano il disastro

Il Senato statunitense ha votato, giovedì sera, per approvare un disegno di legge che prolungherebbe il tetto del debito per due anni, stabilendo un accordo di bilancio biennale con un ampio supporto bipartisan. Il voto è stato 63-36. Il presidente Joe Biden dovrebbe firmarlo ed evitare un default del debito economicamente catastrofico a pochi giorni dalla scadenza. L’accordo è stato mediato da Biden, un democratico, e dal presidente della Camera Kevin McCarthy, un repubblicano, dopo un lungo stallo e alcune frenetiche settimane di negoziati mentre gli Stati Uniti si avvicinavano al precipizio. Biden parlerà alla nazione sul disegno di legge alle 19:00 di venerdì. “L’America può tirare un sospiro di sollievo – ha dichiarato il leader della maggioranza al Senato, il democratico Chuck Schumer – In questo processo stiamo evitando il default. Le conseguenze del sarebbero state catastrofiche”. Il leader della minoranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, ha sostenuto il disegno di legge come “un passo urgente e importante nella giusta direzione per la salute dell’economia e il futuro del paese”. Il voto finale è arrivato dopo aver preso in considerazione una richiesta di vari senatori in cambio dell’accettazione di votare rapidamente il disegno di legge. Tutti gli emendamenti sono stati bocciati. L’accordo ha permesso al Senato di saltare una serie di ostacoli che avrebbero potuto, senza il consenso unanime, spingere gli Stati Uniti oltre la scadenza del tetto del debito lunedì. L’estensione del tetto del debito non autorizza nuove spese. Consente agli Stati Uniti di pagare i debiti esistenti che entrambe le parti hanno accumulato nel corso di molti anni attraverso la richiesta di maggiori spese per programmi domestici e militari, nonché tasse inferiori. Una volta firmato, limiterà la spesa per i prossimi due anni con un modesto taglio alla spesa non militare e una modesta espansione della spesa per la difesa. Include misure prudenti per recuperare circa 28 miliardi di dollari di fondi di soccorso Covid non spesi, eliminare 1,4 miliardi di dollari di finanziamenti dell’IRS e rivedere il processo di autorizzazione per i progetti energetici.

