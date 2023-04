Calentini (Agia-Cia): giovani imprenditori agricoli, protagonisti in Europa per sociale e Green

All’Associazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia, riconoscimenti europei per l’attenzione posta su norme e iniziative sociali dell’Unione. “Sette giovani di Agia-Cia selezionati per i Gruppi di Dialogo Civile, attivati dalla Commissione europea per il prossimo biennio 2023-2025”. A darne notizia la Confederazione degli agricoltori che ricorda come l’impegno delle giovani leve sia a tutto campo, non solo nell’attenzione verso l’agricoltura ma in tutte le sue declinazioni e opportunità sociali.

L’impegno per la nuova Pac

“L’Associazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia, si conferma così tra le più rappresentative in Europa”, sottolinea con orgoglio la Confederazione, “e attraverso la sua appartenenza al Ceja, il Consiglio europeo dei giovani agricoltori, per dare supporto a Bruxelles e contribuire al dibattito sulla nuova Pac, lo sviluppo rurale e la sua attuazione”.

I giovani imprenditori in Ue

Scelti dal Ceja, sono stati nominati membri titolari: Martina Codeluppi, 28 anni, imprenditrice florovivaistica e produttrice di orticole, cereali bio e frutta a Guastalla (Agia-Cia Emilia-Romagna) nel CDG on Organic Farming; Luca Focaccetti, 33 anni, produttore di tabacco, grano e vino a Umbertide (Agia-Cia Umbria) nel CDG on Agricultural market (Fibres); Piercarlo Torelli, 33 anni, imprenditore nel settore zootecnico, carne bovina, e produttore di olio extravergine d’oliva bio a Blera (Agia-Cia Lazio) nel CDG on Agricultural market (Olives); Elia Bettelli, 29 anni, produttore ortofrutticolo di Cles (Agia-Cia Trentino) nel CDG on Agricultural market (Fruits and Vegetables); Matteo Pagliarani, 29 anni, operatore agricolo multifunzionale e cerealicoltore di Mercato Saraceno (Agia-Cia Emilia-Romagna) nel CDG on Environment and climate change; Andrea Mastrogiorgio, 39 anni, cerealicoltore e olivicoltore, con produzione anche di legumi e polli bio a Pietracatella (Agia-Cia Molise) nel CDG on Animal production (Poultry meat and eggs) e Luca Bianchi, 31 anni, impegnato nel bio per cereali e miele a Fabriano (Agia-Cia Marche) nel CDG on Organic farming. L’impegno per il Green “Per Agia-Cia l’Europa è, in assoluto, il centro nevralgico per l’agricoltura del futuro, quella della Pac, della transizione green, ma anche della sostenibilità economica, ambientale e sociale con la competitività delle imprese e il protagonismo dei giovani imprenditori del comparto, che deve essere sempre di più al centro di ogni decisione e azione di governo.

Per questo”, commenta il presidente nazionale di Agia-Cia, Enrico Calentini, “avere una nostra squadra, ben rappresentativa, nei Gruppi di Dialogo Civile è assolutamente strategico e la conferma della proattività e della competenza che contraddistingue gli imprenditori associati ad Agia-Cia. Si rafforza, in questo modo”, conclude Calentini, “il nostro impegno a Bruxelles dove è attivo, da tempo, il nostro filo diretto e di confronto con le istituzioni, su aspetti chiave per il riconoscimento del settore e un vero rilancio attraverso i giovani”.

