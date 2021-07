Sponsor

Crescono le opportunità di lavoro offerte dalle micro e piccole imprese in Sicilia, in recupero consumi ed export. Fotografia in chiaroscuro per le aziende siciliane. Resta ancora difficile fare impresa nell’Isola. A dirlo è il rapporto annuale dell’Osservatorio di Confartigianato.mra/abr/mrv/gtr